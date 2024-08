Cairo, capotreno aggredita sul regionale per Torino e soccorsa a San Giuseppe

Cairo Montenotte. Aggredita sul treno regionale partito da Savona alle 17.31 e diretto a Torino Porta Nuova da tre persone straniere.

È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi a San Giuseppe di Cairo, quando la controllora ha invitato i passeggeri, due uomini e una donna, a scendere in stazione perché senza titoli di viaggio.

Ne è derivata una discussione che è sfociata poi in aggressione ai danni del capotreno, per la quale è stato richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto, oltre ai militi della Croce Bianca di Carcare che hanno accompagnato la donna al San Paolo in codice giallo, allertati i Carabinieri della Compagnia di Cairo. I tre aggressori pare abbiano avuto il tempo di fuggire a piedi e, per ora, di loro, nessuna traccia.

Il treno è ripartito dopo le verifiche a bordo, con circa mezz’ora di ritardo.