Cairo, al via il cantiere in Strada Ferrere per la messa in sicurezza del rio

Cairo Montenotte. Cantiere in strada Ferrere: da oggi, fino al 29 ottobre, il tratto sarà interessato dai lavori di rifacimento dell’asse spondale del rio che costeggia la via comunale, ed è stato pertanto istituito il senso unico alternato con semaforo o movieri. La viabilità sarà pertanto modificata dal “prato delle Ferrere” fino all’intersezione con strada Santa Maria, al cancello di Villa Cambiaso, per consentire un corretto svolgimento delle operazioni e la sicurezza dei pedoni, visto il traffico anche di mezzi pesanti (da e per la discarica della Filippa) che transita in quella zona.

Come sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Ghione, “al termine dell’intervento sul rio con la nuova opera di difesa spondale e l’allargamento della carreggiata, si provvederà alla realizzazione di un marciapiede, ad oggi assente, e da tempo richiesto dai numerosi residenti della zona”.

Un cantiere che ha, pertanto, una valenza sia contro il rischio idrogeologico, sia a favore del quartiere molto popolato che necessita di misure di sicurezza come un camminamento finora solo tracciato con la segnaletica orizzontale.