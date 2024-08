Bomber cercasi: Bragno e Savona su Elvis Metalla

Negli ultimi giorni risultati di amichevoli e prime disamine tattiche hanno in parte oscurato il calciomercato. Ma le trattative non sono ferme, con le squadre a caccia dei rinforzi giusti per completare gli organici.

Tra i giocatori rimasti ancora senza squadra c’è l’attaccante savonese Elvis Metalla. Ma lo status di “apolide” dovrebbe durare ancora per poco.Un buon numero di squadre lo ha sondato una volta appreso della fine della sua avventura al Millesimo.

Il New Bragno si è fatto avanti con l’attaccante nelle scorse settimane, il club di Ermanno Frumento è emerso con più insistenza rispetto ad altre pretendenti di cui si rumoreggiava. Tuttavia, sembrerebbe essersi inserita una nuova concorrente nella corsa all’attaccante nelle ultime ore, ovvero il Savona di mister Fabrizio Monte. In biancoblù si prospetterebbe un attacco modalità carro armato insieme a Rignanese e Piu.

I primi giorni della prossima settimana dovrebbero essere decisivi per conoscere la nuova destinazione del forte attaccante classe 1999.