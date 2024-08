Bocciata proposta del Pd sulla gratuità per le autostrade liguri, i conti a sinistra per David Ermini presidente del gruppo Spinelli 

Liguria. La senatrice Furlan del Pd, con un importante passato da sindacalista, e il collega di partito Rossi hanno interessato il Parlamento con una proposta di concedere la gratuità sulle autostrade liguri, per tutti gli inconvenienti che i cantieri provocano e provocheranno per anni. Ci sembra la notizia più importante della settimana.

Una proposta interessante, soprattutto per quanto riguarda il tratto Savona-Genova, di proprietà pubblica, e su cui quindi si potrebbe facilmente intervenire con qualche firma scarabocchiata sui documenti giusti. Il pregresso è noto, dal crollo del ponte Morandi all’acquisto (ben pagato) di Autostrade per l’Italia dal gruppo Benetton.

Niente da fare. Proposta respinta dal governo, e quindi anche dai tre partiti che sono maggioranza in Regione. Una proposta elettorale? Forse, o certamente, ma allora W le elezioni, se qualcosa può essere utile ai cittadini.

E’ così caduta la speranza, per la verità un po’ ingenua, lo riconosciamo, che il caso Toti potesse portare il dibattito politico su un binario di maggior civiltà amministrativa. I partiti di governo avrebbero potuto tergiversare, apportare correttivi, financo girarci intorno e appropriarsi dell’idea. Nulla di tutto questo. Pazienza.

Focus settimanale, ovviamente, anche sulla liberazione di Toti e sulle sue prime dichiarazioni. Ha messo il dito sulla magistratura e sulle sue interferenze sulla politica (secondo lui e secondo molti), poi tra i primi temi ha parlato un po’ a sorpresa del rigassificatore a Savona, affondando denti da vampiro sull’argomento, argomento su cui lui non avrà più, almeno personalmente, alcuna influenza. Continua a sfuggirci la ratio di questa sua perseveranza, chissà se un giorno capiremo.

Sull’altro fronte, quello della sinistra, devono finire di fare i conti sul caso di David Ermini, che ha scelto di dimettersi dalla direzione del Pd per assumere la carica di presidente della Spinivest, la società del gruppo Spinelli. Legittimo, ma facendo politica ai suoi livelli (e’ stato anche vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura), bisognava forse pensarci prima.

A noi savonesi, per restare a sinistra, interessa molto anche l’atteggiamento sulle prossime nomine delle Autorità Portuali, avendo il Pd regalato Savona ai genovesi: già detto e ridetto, ma ripeterlo non guasta mai. Interessante a questo proposito sarebbe conoscere il pensiero di Andrea Orlando, se sarà lui, come sembra, il candidato alla Regione.

Concludendo, una settimana che purtroppo non apre a nuovi orizzonti in vista delle elezioni. Nessuna illusione, o forse nessuna prova di un briciolo di maturità verso i cittadini liguri, per molti versi trattati da sprovveduti. La politica è questa? Non siamo messi bene.