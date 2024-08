Black out in Corso Italia a Pietra. Locali, alberghi e condomini senza elettricità: “Enel non risponde” [RISOLTO]

Agg. 14.55. Secondo quanto riferito a seguito dall’intervento dei tecnici di E-Distribuzione, il guasto era dovuto ad un sovraccarico temporaneo. I servizi di fornitura di energia elettrica sono stati attualmente ripristinati, mentre diversi clienti dell’azienda avevano già ricevuto corrente in breve tempo attraverso manovre effettuate da remoto da parte di E-Distribuzione. Fine degli aggiornamenti.

Pietra Ligure. Si è verificato intorno 12.30 di questa mattina il blackout che ha colpito la zona di Corso Italia, a Pietra Ligure, causando l’interruzione di alcuni servizi, come la vendita di caffè e pizze, oltre a mettere fuori uso gli ascensori, i condizionatori e le luci di diversi condomini.

Il guasto sta creando notevoli disagi a numerose attività della zona, in particolare bar e panetterie frequentate anche dai turisti che in queste ore stanno lasciando le spiagge per la pausa pranzo.

Le cause del problema sono ancora da chiarire. Questo episodio non sarebbe il primo che si verifica nella stessa zona, particolarmente frequentata in questo periodo della stagione.

Diversi titolari di attività hanno cercato di contattare Enel Distribuzione per ottenere informazioni, ma senza successo: “Non ci hanno risposto”, hanno fatto sapere alcuni commercianti ai microfoni di IVG.

Nel frattempo, i tecnici di Enel sono al lavoro per identificare la natura del guasto e ripristinare il servizio. Oltre alla sospensione dei normali servizi, molte attività devono farei i conti con il rischio di deterioramento dei prodotti freschi a causa della mancanza di refrigerazione.