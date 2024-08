Bimba di tre anni rischia di soffocare in spiaggia a Pietra Ligure, soccorsa e salvata dal bagnino Nicolò Genta

Pietra Ligure. “E’ stata una questione davvero di pochi secondi. La bambina era già diventata blu. Un mio richiamo e Nicolò è arrivato subito: ha soccorso la piccola e lei si è subito ripresa. Quando abbiamo capito che stava andando tutto bene ci siamo tutti emozionati”. Così Paolo Gavioli, gestore dei Bagni Oasi di Pietra Ligure, racconta l’episodio avvenuto ieri pomeriggio all’interno del suo stabilimento balneare e che ha visto protagoniste una mamma con la sua bimba di tre anni e uno dei suoi bagnini, Nicolò Genta.

“Erano le 18 circa ed eravamo tutti nel dehors del bar – spiega Paolo – All’improvviso, una donna ha cominciato ad urlare: la sua bambina di tre anni non respirava, qualcosa le ostruiva le vie aeree. Un altro cliente si è subito attivato e ha tentato di praticare la manovra di disostruzione, purtroppo senza fortuna. Quando ho capito che la situazione stava precipitando, ho subito chiamato il mio bagnino Nicolò. Pochi secondi dopo era già accanto a me. Ha girato la piccola, le ha dato tre colpetti sulla schiena e lei ha ripreso a respirare”.

La tensione del momento ha causato lo svenimento della mamma: “L’abbiamo soccorsa dandole del ghiaccio e tenendole le gambe sollevate per farla riprendere – spiega ancora Paolo – Quando si è svegliata e ha visto la sua bimba che piangeva e la chiamava, è scoppiata anche lei a piangere. In realtà ci siamo tutti commossi. E’ stato un momento molto intenso”.

Non è la prima volta che Nicolò Genta si rende protagonista di un salvataggio complicato: “Solo quest’anno – ricorda ancora Paolo – si è occupato di una donna vittima di un attacco di panico; più di recente, invece, ha soccorso un velista che, dopo essersi cappottato, è rimasto attaccato all’albero a testa in giù (era rimasto agganciato alla corda di sicurezza). E’ con me da quando ho preso in gestione la spiaggia, da sei anni, e si è sempre dimostrato estremamente capace e in gamba”.