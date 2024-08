Basket, torneo 3vs3 ANGT: Alassio ospita quasi trecento atleti per la quarta edizione

Alassio. Venerdì 2 e sabato 3 agosto, il Palaravizza di Alassio accoglierà la quarta edizione del Torneo 3vs3 ANGT, organizzato dalla Pallacanestro Alassio con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio. All’iniziativa parteciperanno quasi 300 atleti, suddivisi tra 18 squadre senior, che si affronteranno venerdì dalle 19.30 fino a tarda sera, e 50 squadre tra giovanili e Minibasket, che giocheranno sabato con le categorie suddivise tra mattina (minibasket e Under 14) e pomeriggio (Under 13 – Under 15 e Under 17).

Gli atleti provengono da tutta la Liguria, dal Piemonte e dalla Lombardia, per trascorrere un fine settimana ad Alassio all’insegna del Basket 3vs3, una disciplina che ha suscitato grande entusiasmo, anche grazie alla sua recente inclusione nel programma olimpico.

“Siamo alla quarta edizione – dichiarano gli organizzatori – e siamo contenti di questi numeri che confermano la bontà dell’evento. Il 3vs3 è anche disciplina olimpica e ha una grande attrattiva tra i giovani; chissà che qualcuno di loro non possa far carriera anche in questa competizione. Chi vincerà nelle varie categorie avrà accesso alle finali nazionali che si svolgeranno a Roseto degli Abruzzi a fine mese”.

“Questa iniziativa – dichiara il Presidente del Consiglio comunale di Alassio con incarico allo Sport e alle Politiche Giovanili Roberta Zucchinetti – rappresenta un’importante occasione per promuovere lo sport e il basket in particolare tra i giovani, e siamo orgogliosi di ospitare così tanti atleti di ogni età. Il 3vs3 è una disciplina dinamica e coinvolgente, che rispecchia lo spirito di Alassio come città dello sport. Il nostro obiettivo è come sempre quello di offrire momenti di aggregazione e crescita, sia sportiva che personale, ai giovani partecipanti”.

Durante l’iniziativa sarà presente anche l’Associazione Giovani Alassio (AGA) e verrà allestito un servizio ristoro.