Autovelox, Ciangherotti e Perrone (FI): “Ad Albenga un unico dispositivo in uso”

Albenga. “In seguito alla nostra richiesta presentata il 31 luglio scorso per ottenere informazioni dettagliate e documentazione relativa al corretto utilizzo degli autovelox in dotazione al comando della polizia locale, abbiamo ricevuto una risposta esaustiva dagli uffici competenti”. Lo dichiarano il coordinatore albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti e il consigliere comunale forzista Ginetta Perrone.

“Alla luce delle recenti notizie riguardanti il sequestro di numerosi autovelox illegali in tutta Italia – spiegano -, con il conseguente rischio di annullamento delle contravvenzioni, abbiamo ritenuto opportuno accertare la conformità delle apparecchiature in uso ad Albenga rispetto alle normative vigenti, anche per evitare problematiche future e garantire la massima trasparenza verso i cittadini ingauni. Sul territorio albenganese viene utilizzato un autovelox di marca ‘Eltraff’, modello VELOMATIC 512D2F, dotato di certificazioni ministeriali e omologazioni annuali”.

“Questo è l’unico strumento usato per accertare le violazioni previste dall’articolo 142 del Codice della Strada. La modalità di rilevamento è temporanea, con postazioni variabili in zone predeterminate, già segnalate con cartelli permanenti di preavviso. Ringraziamo gli uffici per la disponibilità e la trasparenza dimostrate nel fornire queste informazioni. Questi dettagli sono importanti per garantire sia la sicurezza stradale che la correttezza nell’accertamento delle infrazioni. Continueremo a vigilare affinché le normative siano rispettate e i cittadini siano puntualmente informati”, concludono.