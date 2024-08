Auto gli taglia la strada, con lo scooter finisce contro le moto parcheggiate: ferito un 23enne

Savona. Un giovane di 23 anni è rimasto ferito, fortunatamente in modo lieve, in un incidente stradale verificatosi oggi pomeriggio, poco prima delle 20, a Savona all’angolo tra via Alessandria e via Torino.

Il giovane viaggiava in sella a uno scooter quando, per cause ancora da chiarire, un’auto gli ha tagliato la strada. A quel punto il 23enne ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi contro le moto parcheggiate, abbattendole.

Per lui, fortunatamente, solo alcune escoriazioni. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Bianca di Savona, che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona in codice giallo.