Auto blocca il passaggio a livello a Pietra, De Vincenzi: “Maleducazione, mancanza di rispetto e menefreghismo ormai sono senza limiti”

Pietra Ligure. “Dispiace sempre constatare come la maleducazione, la mancanza di rispetto verso il prossimo e un certo grado di menefreghismo non abbiano purtroppo limiti”. Così il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi commenta, tra l’esterrefatto e l’incredulo, l’episodio avvenuto questa mattina a Pietra Ligure (di cui vi abbiamo raccontato qui).

“Questa mattina, con la disinvoltura e leggerezza che di solito caratterizzano questi gesti, qualche mente illuminata ha pensato bene di parcheggiare la propria auto nell’area di pertinenza del passaggio a livello di levante, verso Borgio Verezzi, e, come se non bastasse, l’ha posizionata letteralmente ‘incollata’ alle casse del meccanismo di manovra delle sbarre, impedendone il funzionamento e, di conseguenza, bloccando il passaggio a livello stesso e quello del centro alla fine del lungomare Bado, il traffico veicolare e pedonale e la circolazione dei treni per più di quaranta minuti e provocando disagi a tutti per una abbondante ora e mezza”.

“Nell’auspicio di non assistere più a certe bravate, ringrazio la nostra polizia locale che con il suo intervento tempestivo ha presidiato il varco fino alla rimozione dell’auto, consentendo il passaggio in tutta sicurezza dei convogli ferroviari, e gli agenti della polizia ferroviaria che hanno effettuato i rilievi del caso”, conclude De Vincenzi.