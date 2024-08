Atletica, Mattia Furlani da sogno: a 19 anni è bronzo olimpico nel salto in lungo

Parigi. Circa tre mesi fa il record del mondo Under 20 centrato a Savona in occasione della tredicesima edizione del Meeting Internazionale “Giulio Ottolia”, questa sera il terzo posto e la conseguente medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi. È questa in estrema sintesi la parabola ascendente del predestinato Mattia Furlani, atleta che ha appena trovato il ventiseiesimo podio della spedizione azzurra nella rassegna a Cinque Cerchi in svolgimento in Francia.

Quella conquistata dal diciannovenne forse è una medaglia che vale ancora di più: un po’ per il percorso grazie a cui è arrivata (il bronzo conquistato allo Stade de France rappresenta il coronamento ideale di un percorso di crescita impressionante per l’atleta originario di Marino, città in provincia di Roma), un po’ perchè risulta essere la prima della spedizione dell’atletica leggera italiana alle Olimpiadi di Parigi.

“Wow”, è stata la prima reazione di Mattia Furlani ai microfoni di Rai Sport. “Credo che sia stata una delle gare migliori della mia carriera – ha proseguito il classe 2005 -. Sono contento, sul lato emotivo non ho parole. Questa medaglia è la dimostrazione che per le cose belle ci vuole del tempo. L’anno scorso mi trovavo a Budapest (edizione 2023 dei Mondiali, ndr) dove non ero riuscito nemmeno a superare le qualificazioni, ora sono riuscito a conquistare il bronzo olimpico. Questo significa che bisogna dare tempo ai giovani, spero che il mio possa essere il giusto esempio per credere nei ragazzi della mia età”.

“Questa medaglia olimpica spero che sia l’inizio di una grande serie, ora serve continuare ad allenarsi al meglio”, ha concluso l’atleta azzurro. Quarant’anni esatti dopo Giovanni Evangelisti dunque, un italiano è stato capace di tornare sul podio nel salto in lungo alle Olimpiadi. Prima dell’exploit nella rassegna a Cinque Cerchi, come anticipato in precedenza, Furlani in stagione aveva trovato il record del mondo Under 20 in occasione del Meeting Internazionale “Città di Savona”. In seguito, agli Europei di Roma, il lunghista era riuscito a bissare la medaglia d’argento vinta ai Mondiali indoor di Glasgow (andati in scena a marzo) con la misura di 8,38 m, suo record personale (nonché nuovo record mondiale Under 20).

Davanti a tutti (questa sera proprio come due mesi fa) Miltiadis Tentoglou, fenomeno greco che ha vinto il suo secondo oro olimpico saltando 8,48 m. Secondo posto invece per il giamaicano Wayne Pinnock con 8,36.