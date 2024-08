Arpal, dal 1 settembre previsioni potenziate sette giorni su sette: “Riferimento ufficiale fuori dal clamore dei social”

Liguria. Scatterà domenica 1 settembre il nuovo potenziamento del presidio previsionale di Arpal che arriverà a fornire a tutti i cittadini le previsioni qualitative diffuse su tutto il territorio regionale sette giorni su sette, per tutto l’anno, attraverso l’app Meteo3R presentata già nel 2022 e sviluppata da Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta.

Una svolta permessa dal nuovo contratto nazionale applicato alle agenzie regionali per l’ambiente e adottato anche in Liguria che garantirà quindi una copertura del centro previsionale anche nei fine settimana. Un impegno che per l’ente cuba circa 100 mila euro all’anno, ma che di fatto completa un percorso di espansione delle funzioni di Arpal rivolte all’informazione e alla tutela del territorio. Senza soluzioni di continuità.

La novità è stata presentata questa mattina presso la sede della protezione civile di viale Brigate Partigiane, a cui era presente l’assessore Giacomo Giampedrone, che ha colto l’occasione per fare il punto su quanto fatto in questi nove anni di lavoro: “Quello di oggi è il tassello più recente di un percorso iniziato insieme nove anni fa e che ha visto costruire e rinforzare un sistema previsionale e di Protezione civile che in questi anni ha dimostrato sul campo tutta la sua importanza a tutela della cittadinanza. Dopo le alluvioni del 2011 e del 2014, dal 2015 in poi abbiamo lavorato senza sosta per affrontare al meglio emergenze di ogni tipo, a partire da quelle legate meteo, compresa la terribile mareggiata del 2018, con l’obiettivo di ridurre il più possibile gli impatti negativi sul territorio”.

La timeline delle evoluzioni di Arpal

Tra le novità principali di questo percorso l’introduzione, arrivata nel 2016, dei colori delle allerte, che ha sostituito la precedente enumerazione. Ma non solo: “Sono state introdotte le allerte specifiche per temporali e al potenziamento della Sala Operativa, aperta h24 durante le emergenze. Elementi oggi consolidati che non esistevano prima del 2015. In questo quadro, Arpal è stata e rimane il punto di riferimento ufficiale per le previsioni e il monitoraggio in corso di evento, sempre presente e pronta a rispondere alle esigenze di Regione, Prefetture e Comuni”.

Il passaggio alla previsione e comunicazione “sette su sette” era uno degli obiettivi di Elisabetta Trovatore, prima responsabile del Centro Meteo e oggi commissario straordinario Arpal, che mette sul tavolo i prossimi obiettivi: “Il livello tecnico raggiunto nel corso degli anni dai nostri previsori, anche grazie alle collaborazioni con le altre realtà nazionali come il Cima e il Cnr, o internazionali come il Laboratorio Europeo per le tempeste violente (ESSL – European Severe Storms Laboratory), li rende figure professionali di altissimo livello. Spiace vedere la distanza fra la bontà del lavoro tecnico svolto e il messaggio talvolta sensazionalistico che ha molta presa sui social. Il prossimo passo sarà proprio lavorare sulla comunicazione efficace dei nostri prodotti, semplificando, chiarendo, spiegando, e collaborando a iniziative per aumentare la consapevolezza sulla vigilanza e sull’allerta meteo. Fuori dal clamore dei social network”.

Il Centro Funzionale Arpal attualmente può contare su un buon contingente di personale altamente qualificato, fra previsori meteorologi (studiano l’acqua prima che tocchi terra) e idrologi (dopo aver toccato terra) e altri fra tecnici del clima, delle reti osservative, informatici e dirigenti.

“Questo miglioramento sulla nostra operatività impatta soprattutto il grande pubblico – sottolinea Francesca Giannoni, direttrice del centro meteo Arpal – durante le allerte ovviamente il presidio è totale, ma nel tempo ci si è resi conto che la richiesta del pubblico, del cittadino, arriva anche in condizioni ordinarie per pianificare la propria vita, insomma i propri impegni. E’ sempre più necessario essere informati perché le condizioni meteo e le condizioni di sicurezza impattano fortemente sulla nostra vita. L’app Meteo3R, quindi, oggi ha un potenziale in più ed essendo integrata con altre regioni, permette un accesso alle informazioni più semplificato, sistematizzato, con il carattere ufficiale e scientifico proprio di Arpal”.