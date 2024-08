Angelo Vaccarezza e Daniele Galliano incontrano un gruppo di giovani amministratori della Granda

Savona. Ieri il consigliere regionale Angelo Vaccarezza e il sindaco di Bormida Daniele Galliano hanno incontrato a Savona una folta delegazione di giovani amministratori della Granda.

“Tantissimi giovani sindaci della provincia di Cuneo che, in questi anni, hanno saputo fare sistema e creare sinergie da cui trarre esempio ed ispirazione – dice Vaccarezza – Capitano d’eccezione della squadra l’amico di sempre Franco Graglia, reduce dall’ennesimo successo elettorale raggiunto nelle elezioni regionali del Piemonte dell’8 e 9 giugno scorso, che hanno visto la brillante riconferma del governatore Alberto Cirio”.

“Una bellissima occasione per confrontarsi su idee, progetti e politiche di sviluppo dei nostri territori, in un’ottica di collaborazione, fondamentale per affrontare le prossime sfide che ci attendono”, conclude