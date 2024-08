Andora, via libera del consiglio comunale alla modifica del programma triennale delle opere pubbliche

Andora. Il consiglio comunale di Andora, che si è riunito ieri sera (31 luglio) a Palazzo Tagliaferro, ha modificato il Programma Triennale delle Opere pubbliche 2024/2025/2026 e il Documento Unico di Programmazione.

L’elenco annuale dei lavori pubblici è stato aggiornato con la modifica dei finanziamenti di due interventi importanti nell’ambito della messa in sicurezza del territorio: il secondo lotto dell’arginatura di Rio Duomo, opera del valore di circa 550mila euro, che ha ricevuto in contributo regionale e che sarà appaltato a breve e la pulizia e sistemazione idraulica di Rio Moltedo, opera del valore di 737.749,00 euro che è stata inserita dalla Giunta Regionale nell’elenco delle opere prioritarie nell’ambito degli interventi per la salvaguardia del territorio.

E’ stata, inoltre, approvata la variazione del quadro finanziario di un’altra opera attesa e di imminente avvio, la realizzazione di un lotto di bagni nel porto turistico di Andora, zona levante, che ha un valore 151mila euro.

Il consiglio comunale, oltre all’approvazione della delibera per la salvaguardia degli equilibri di Bilancio, ha ratificato la variazione di Bilancio n. 6/2024 adottata in via di urgenza per copertura di costi del personale, manutenzioni sul territorio e degli edifici pubblici e preso atto di un prelievo dal fondo di riserva, disposto dalla Giunta comunale, per la copertura delle spese di smaltimento dei residui di alghe rimosse dal litorale andorese.

Ratificata anche la variazione di Bilancio relativa al progetto Estate Sicura che ha visto il comune di Andora ottenere dal Ministero dell’Interno un contributo di 30mila euro per l’ implementazione della video sorveglianza e azioni a contrasto del commercio abusivo sul litorale.

Si è, inoltre, approvato l’aggiornamento del Piano Urbanistico Comunale con l’esame e l’approvazione parziale o totale di 11 osservazioni pervenute da parte dei cittadini.

Per quel che attiene l’esame delle interrogazioni presentate dalla minoranza, inserite dal presidente del consiglio all’ordine del giorno, il sindaco Mauro Demichelis ha confermato che è in corso il servizio di sorveglianza dei canali delle acque meteoriche che sfociano a mare, che da sette anni dà ottimi risultati anche nella prevenzione degli sversamenti a mare.

“L’amministrazione anche quest’anno e dal 2018, a tutela della stagione balneare e della salute pubblica, assicura l’attuazione di tutte le procedure tecniche che possono essere utili a evitare eventuali sversamenti a mare, nell’ambito dei poteri che ha. Il Comune non può intervenire sulle tratte fognarie che sono di competenza del gestore Rivieracqua – ha spiegato Demichelis – ma il controllo dei canali di raccolta delle piogge da parte di un operatore che, tutti i giorni, due volte al giorno controlla e fotografa le condotte, permette di individuare velocemente eventuali anomalie e di avvertire tempestivamente Rivieracqua per gli eventuali interventi” .

I canali delle acque piovane che arrivano al mare sorvegliati due volte al giorno sono: vico San Andrea, Spiaggia Libera Trinacria, Molo Mancan Beach, Molo Heyerdahl, Bagni Colombina, Spiaggia delle suore e Fata Morgana.

Il sindaco ha, inoltre, dato lettura dei resoconti di Rivieracqua in merito agli interventi di manutenzione e pulizia attuati sulla rete fognaria, sulla tratta sulla via Aurelia, sulle vie principali, sulla linee delle spiagge e quelle di collegamento con le principali vie del centro.

“Il gestore Rivieracqua ha comunicato che da gennaio ad oggi, sono stati effettuati regolarmente gli interventi di pulizia degli impianti fognari. Nei mesi di febbraio, marzo e aprile sono state effettuate le pulizie delle linee principali e sulla via Aurelia, a marzo e aprile nelle centrali delle fognature e a fine maggio sulle linee fognarie delle spiagge. Rivieracqua ha inoltre comunicato che le centrali di sollevamento fognario del territorio sono tenute costantemente sotto controllo e non si registrano anomalie o disfunzioni e che sono in corso nell’impianto di Villa Fontana interventi di manutenzione ai macchinari esistenti che non comportano alcuna alterazione al servizio”.

Per quel che attiene la sostituzione degli attraversamenti pedonali sulla via Aurelia, il sindaco ha confermato che gli uffici comunali che hanno rimosso le preesistenti, procederanno alla posa dell’illuminazione di 9 passaggi.

Per quel che attiene all’individuazione di un’area destinata al servizio di smaltimento rifiuti non privati, quali verde e calcinacci provenienti da partite iva, il primo cittadino ha confermato che è in corso una interlocuzione scritta fra una attività economica del territorio e gli uffici tecnici comunali che hanno completato il loro esame preliminare per l’individuazione delle aree adatte a ospitarlo e attendono di ricevere dai tecnici di parte il progetto definitivo per la conseguente approvazione, anche degli enti sovraordinati.