Andora, oltre cento mila euro di contributi comunali per le famiglie che vivono in affitto

Andora. Sono 199 i beneficiari del bando affitti che nei prossimi giorni vedrà il comune di Andora distribuire ben 108 mila euro di contributi in aiuto alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione. I destinatari hanno partecipato a un bando ed è stata stilata la graduatoria in base ai requisiti richiesti.

Solo quattro le domande respinte. I fondi messi a disposizione dall’amministrazione Demichelis saranno liquidati ai proprietari di casa e potranno essere utilizzati anche per sanare eventuali morosità.

“Uno strumento importante a tutela delle fasce più deboli che abbiamo potenziato – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali Monica Risso – L’ammontare dei fondi distribuiti è in linea con quelli del 2023 finanziati dalla Regione ed è aumentato di circa 19.000mila euro rispetto al precedente bando con fondi comunali del 2022. L’importo corrisposto alle famiglie, fra i 300 e gli 800 euro, corrisponde al 10% del canone annuale di affitto risultante dalla registrazione del contratto. Il bando per l’aiuto al pagamento dei canoni di locazione si affianca a quello per il pagamento delle bollette del gas e della luce” – conclude l’assessore Monica Risso.