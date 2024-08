Andora, iniziata la posa della pista ciclabile

Andora. È iniziata la posa della pista ciclabile di Andora sul vecchio tracciato ferroviario. Questa mattina, il sindaco Mauro Demichelis ha effettuato un sopralluogo al cantiere al confine con Cervo, dove la ditta incaricata sta stendendo il binder, ovvero la base su cui verrà collocato il tappeto della ciclopedonale che raggiungerà la nuova stazione ferroviaria.

“È iniziata una fase importantissima che permetterà di consegnare agli andoresi e ai turisti un’opera molto attesa, che aumenterà l’attrattiva turistica di Andora e favorirà la riqualificazione urbana delle zone toccate dal vecchio tracciato ferroviario e lo sviluppo di attività a servizio dei fruitori” – ha dichiarato il Sindaco Demichelis – “È già possibile immaginare la splendida esperienza che attende i turisti e gli abitanti di Andora, che potranno, entro pochi mesi, passeggiare in una zona panoramica finora ammirabile solo dal mare. Con opere come questa, stiamo lavorando instancabilmente per rendere Andora una meta attrattiva tutto l’anno, dal mare all’entroterra.”

La pista ciclabile rappresenta anche un’importante opera infrastrutturale, poiché vi sono state collocate le nuove condotte dell’acquedotto del Roja e della fognatura per la depurazione dei reflui di Andora e Imperia, la cui posa ha condizionato i tempi di avvio del cantiere della ciclopedonale.

La posa del nastro è stata preceduta dalla realizzazione dei sottoservizi, dei canali per lo smaltimento delle acque piovane, dalla predisposizione dei punti per l’illuminazione e dalla preparazione della base. Nei giorni scorsi è iniziata anche l’installazione di parapetti e ringhiere nei punti panoramici e lungo tutto il percorso che sarà raccordato con la viabilità urbana.

“La ciclopedonale sarà integrata con la passeggiata a mare e il tessuto urbano grazie anche a punti di accesso lungo il percorso” – ha anticipato Demichelis – “Sono previste una piccola rampa di ingresso in corrispondenza dell’Istituto Sacra Famiglia, una seconda rampa di dimensioni maggiori nei pressi di via Marchese del Vasto, una scala di accesso in via del Poggio e una seconda in vico Vignette. La corsia ciclabile sarà affiancata da un percorso pedonale che permetterà a pedoni e ciclisti di godere della pista in piena sicurezza. Una volta collegata con l’imperiese, la ciclopedonale di Andora sarà la porta di accesso di una delle piste panoramiche più belle e lunghe d’Europa, esprimendo a pieno tutte le potenzialità di un’opera capace di sviluppare servizi e accoglienza tutto l’anno, attirando un turismo sportivo che, scendendo dai sentieri dell’entroterra o semplicemente dal treno, arriverà al mare.”