Andora, a Palazzo Tagliaferro la presentazione del film “Le mani toccano il mondo”

Andora. Scoprire le opere d’arte più famose attraverso le mani. E’ la possibilità offerta a tutti e in particolare ai non vedenti dal Museo Statale Omero di Ancona. L’esperienza potrà in parte essere fatta anche a Palazzo Tagliaferro ad Andora, sabato 31 agosto, alle ore 21.00, in occasione della proiezione del documentario “Le mani toccano il mondo” della regista giapponese Koko Okano, programmata nella sala polivalente di Palazzo Tagliaferro. Fra i protagonisti del film c’è anche l’andorese Lara Carofiglio. Il documentario sarà proiettato in versione UNIVERSALE con dialoghi, sottotitoli e audiodescrizioni in italiano in modo da poter essere accessibile a tutti. La proiezione prevede un incontro con la regista e un workshop tattile che permetterà al pubblico di sperimentare la particolare modalità di fruizione delle opere d’arte. Due sculture, coperte dal telo, saranno messe a disposizione degli intervenuti per poter realizzare a pieno l’esperienza.

Il documentario è dedicato al racconto dell’idea che ha portato alla creazione di un museo interamente tattile dove sperimentare la percezione dell’arte oltre la supremazia della visione. Le opere esposte, riproduzioni di sculture famose e opere originali, possono essere toccate. Alcune opere, di limitare dimensioni, saranno portate anche a Palazzo Tagliaferro per permettere l’esperienza anche al pubblico della proiezione.

L’andorese Lara Carofiglio ha incontrato casualmente la regista Koko Okano durante una visita al museo Omero. “Era l’autunno del 2020 – spiega Annalisa Gigante, sua mamma – Per Lara si trattava della sua seconda visita. Così come tutti i non vedenti, ha vissuto, e ancora vive, il grande senso di frustrazione nel non poter toccare nulla o quasi di artistico. Spesse volte, in giro per l’Italia e non solo, si tratti di musei, chiese o mostre, c’è il divieto di toccare. Da qui la voglia di poter andare al museo Omero, per conoscere, sotto forma di riproduzione, e non solo, ciò che è esposto in tanti musei. L’amicizia fra Koko e Lara ha dato vita a una interculturabilità. Il film di Koko è per Lara un progetto molto importante perché ritiene che sia quel grido represso di fronte agli ostacoli che ci sono per un cieco purtroppo sottovalutati”.

La regista giapponese Koko Okano, che per molti anni si è occupata di gestione museale in Giappone, è rimasta colpita dal Museo Omero e ha costruito il film passando diverso tempo con i fondatori del museo, Aldo Grassini e Daniela Bottegoni, ascoltando l’esperienza dello staff, riprendendo le attività. Il film è stato proiettato al National Art Center Tokyo.

Il Museo Omero, non vuole essere un luogo riservato alle persone cieche, ma uno spazio culturale senza barriere, piacevole e produttivo per tutti. Il Museo è gestito secondo una convezione sottoscritta fra il Comune di Ancona e il Ministero della Cultura e ha sede nella Mole Vanvitelliana occupando uno spazio di circa 3.000 metri quadri su quattro piani, che rende fruibile una parte della collezione al primo piano, i laboratori didattici, gli uffici, la sala conferenze, il centro documentazione e altri spazi espositivi per mostre ed eventi.