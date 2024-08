Altare, motociclista ferito sulla provinciale: soccorsi mobilitati

Altare. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo la Sp 29, nella tratta che collega Savona ad Altare.

Secondo quanto appreso, intorno alle 16.00, un motociclista è rimasto ferito a seguito di una rovinosa caduta, che si è verificata per cause ancora in via di accertamento.

Il centauro è finito a terra lungo la carreggiata: nessun altro veicolo o mezzo è rimasto coinvolto.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Altare e dell’automedica del 118: l’uomo ferito è rimasto cosciente e dopo le prime cure da parte dei sanitari è stato disposto il trasferimento in ospedale per le cure del caso.

In relazione all’accaduto e per alcuni traumi riportati nella dinamica del sinistro, il motocilista è stato trasferito al Santa Corona di Pietra Ligure, in codice rosso: è considerato in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.