Altare, incidente sulla Sp29: uno scooter coinvolto e un ferito in ospedale

Altare. Incidente ad Altare questa mattina (7 agosto). È successo lungo la Sp29, pochi minuti dopo le 8, ed è stato coinvolto uno scooter.

Il sinistro è avvenuto nei pressi dello svincolo che porta in A6. A rimanere ferito è stato il conducente della due ruote, un uomo di circa 35 anni.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, un’ambulanza della croce bianca di Carcare e l’automedica del 118.

Sul luogo dell’accaduto anche gli agenti della polizia stradale per svolgere i rilievi del caso e ricostruire la dinamica del sinistro.

Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze: il ferito è stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona.