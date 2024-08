Bergeggi. Attesa tappa a Bergeggi per Gianfranco Saffioti, meteorologo per passione, ignorante per definizione, praticamente un ossimoro, una figura retorica che unisce a sé due concetti sostanzialmente opposti! Ha preferito da sempre, alla serietà della forma, quella dei contenuti.

Appuntamento sabato 24 agosto, alle ore 21.00, in piazza XX Settembre.

Volutamente informale, il meteorologo Ignorante non ama prevedere ma raccontare, spiegare e cercare di capire le dinamiche, i meccanismi, le regole e il caos che governano l’atmosfera e ne disegnano gli scenari.

Durante la serata si alterneranno momenti di scherzo e risate con tematiche più serie, come i cambiamenti climatici, gestione del territorio, eventi alluvionali e come prevenirli, cosa possiamo fare noi, cosa possono fare gli addetti ai lavori, amministrazioni comprese.

“L’importanza delle osservazioni, la previsione a breve termine, quella che ci permette di non trovarci in condizioni di pericolo durante un evento potenzialmente pericoloso per la nostra incolumità” il messaggio di un evento organizzato da AMP Isola di Bergeggi e ProLoco Bergeggi APS col contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.