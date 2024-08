Allerta meteo, su Savona quasi 76mm di pioggia in poche ore: via Stalingrado allagata, conducente di un’auto salvato dai vigili del fuoco

Savona. E’ stata Savona la località ligure che nelle ultime ore ha ricevuto più pioggia, in base ai dati della rete Arpal: sono stati infatti 75,8 i millimetri caduti sul capoluogo di provincia dall’inizio dell’allerta, scattata a mezzanotte scorsa.

Quasi 76 millimetri in poche ore che, tuttavia, non hanno causato problemi eccessivamente gravi. Si segnala l’allagamento di un tratto di via Stalingrado: l’acqua ha raggiunto il mezzo metro di altezza ed ha di fatto bloccato un’auto che aveva tentato ugualmente di transitare. Il mezzo ed il suo conducente sono stati recuperati dai vigili del fuoco, mentre la via è stata chiusa per alcune ore dalla polizia locale.

A parte questo episodio, la nottata in Liguria è passata sostanzialmente indenne. A mezzanotte, come detto, è scattata l’allerta arancione per temporali, il livello massimo per questo genere di fenomeni. Come previsto la perturbazione ha interessato prima il centro-ponente per poi colpire Genova e la Riviera di Levante. L’attenzione però resta alta perché in mattinata sono previsti altri fenomeni, concentrati soprattutto su Tigullio e spezzino.

L’allerta rimane arancione fino alle 9.00 sull’estremo Ponente, fino alle 14.00 sui bacini padani occidentali (Stura, Orba e Bormida) e fino alle 16.00 sul resto del territorio regionale. Poi allerta gialla ovunque fino alle 18.00 (finirà prima sui bacini grandi, meno esposti all’azione rapida dei temporali).

Detto di Savona, la massima cumulata oraria è stata registrata a Croce di Orero, in Val Fontanabuona, con 44,2 millimetri, subito seguita da Genova Bolzaneto con 51,2 millimetri. Croce di Orero ha marcato anche la massima intensità (31,6 millimetri in un quarto d’ora, 15,2 in cinque minuti). Anche i venti sono stati intensi: le raffiche hanno raggiunto i 121 km/h a Fontana Fresca, sopra Sori, e i 112km/h alla Spezia.

Tutti assolutamente sotto controllo i torrenti che non hanno mostrato innalzamenti significativi dei livelli idrometrici grazie anche alla velocità del transito della perturbazione, a differenza dei temutissimi temporali autorigeneranti.

Arpal segnala che la perturbazione, dopo aver interessato soprattutto la zona di Savona, si è spostata verso est, attraversando tutta la regione fino allo spezzino. Si raccomanda dunque prudenza nelle zone attualmente interessate dalle precipitazioni; l’invito è quello di rimanere informati sull’evoluzione dell’allerta sui canali ufficiali di Arpal e Regione Liguria.

Alla sala operativa della Protezione Civile regionale non sono stati segnalati danni significativi, ma sul territorio sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco per caduta di alberi e allagamenti circoscritti.

Le previsioni

Secondo Arpal in mattinata si assiste a un’attenuazione delle precipitazioni a Ponente, mentre i fenomeni più intensi persistono sul Centro-Levante. Tra pomeriggio e sera nuova accentuazione dell’instabilità a Ponente. Miglioramento in tarda serata.

Nella notte tra domenica e lunedì residua instabilità localizzata con rovesci e temporali di intensità al più moderata più probabili sul Centro-Levante, in esaurimento al mattino. Venti forti settentrionali su tutte le zone con raffiche fino a 50-60 km/h e valori localmente maggiori sui crinali e allo sbocco dalle valli. Attenuazione nel corso del pomeriggio

Arpal procederà con ulteriori valutazioni nella mattinata di domani con le nuove uscite modellistiche.

Allerta arancione: temporali forti e persistenti

Alta probabilità di temporali forti organizzati e persistenti. I temporali forti sono caratterizzati da precipitazione localmente intensa o molto intensa: sono previsti inoltre organizzati in sistemi più estesi o duraturi del tipico temporale e persistenti, ovvero autorigeneranti e stazionari per qualche ora su una stessa zona, ove possono scaricare ingenti precipitazioni.

Tipicamente i temporali sono accompagnati da fulminazioni, talvolta possono essere associati a grandinate e isolate raffiche di vento, più raramente da trombe d’aria. Tali fenomeni possono determinare criticità idrologiche per temporali arancioni (massima gravità) sui bacini piccoli e medi e gialle sui bacini grandi.

Autoprotezione e monitoraggio

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it.

Sul sito omirl.regione.liguria.it o sulla app meteo3r è possibile seguire l’evoluzione meteo attraverso le immagini radar e gli altri strumenti messi a disposizione di tutti.