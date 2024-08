Allerta meteo, SpotornoComics anticipato alle 18 nella Casa del Turismo

Spotorno. Causa allerta meteo appena comunicata, l’evento SpotornoComics in programma questa sera, sabato 17, dalle ore 22 in piazzetta del Sorriso a Spotorno è stato anticipato alle 18 di oggi fino alle 22.30 presso la Casa del Turismo di Spotorno, con tutta la squadra di fumettisti al completo.

L’evento è organizzato dal cartoonist Roby Giannotti e dal Comune di Spotorno Assessorato al Turismo giunge alla sua 30a edizione. Nella ormai storica Piazzetta del Sorriso una squadra di 15 vignettisti professionisti disegnerà in diretta per il pubblico a partire dalle ore 22 fino a tarda notte. Tema fisso della mostra: “siamo tutti sportivi: l’outdoor a Spotorno e nel Golfo dell’Isola”. Nel catalogo del trentennale il ricordo di Giuseppe “Pepi” Castelnovi, giornalista della Gazzetta dello Sport con la passione per l’umorismo.

E’ un traguardo storico, quello del trentennale, raggiunto anche grazie al fedelissimo e foltissimo pubblico che, sin dalle prime eroiche edizioni alla metà degli anni ’90, ha sempre seguito con affetto gli umoristi.