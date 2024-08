Allerta meteo: ecco gli eventi annullati, anticipati o rinviati nel savonese

Savona. Come spesso succede dopo la diramazione delle allerte meteo, anche in questa occasione alcuni eventi sono stati annullati, anticipati o rinviati causa maltempo. Di seguito sono indicati gli eventi per i quali è arrivata comunicazione.

Pietra Ligure. Il Mercato Riviera delle Palme, con le bancarelle in viale della Repubblica, in programma domani a Pietra Ligure è stato annullato.

Finale Ligure. Lo spettacolo dell’Accademia Rock prevista per questa sera a Finale Ligure è rimandata a lunedì 19 sempre alle ore 21, 15.

Questa sera, sabato 17 agosto, cambiano gli orari per la 55esima edizione della sagra delle melanzane ripiene di Gorra. Causa maltempo, gli organizzzatori hanno decise di concludere la serata in anticipo: il complesso (Deja vu) inizierà a suonare un’ora prima e l’evento finirà alle 23.

Spotorno. L’evento SpotornoComics in programma questa sera, sabato 17, dalle ore 22 in piazzetta del Sorriso a Spotorno è stato anticipato alle 18 di oggi fino alle 22.30 presso la Casa del Turismo di Spotorno, con tutta la squadra di fumettisti al completo.