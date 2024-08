Albissola Marina. Allarme incendio. È scattato questa mattina (8 agosto), alle 9,45, ad Albissola Marina.

Stando a quanto riferito, a prendere fuoco, per cause ancora da accertare, è stato il tetto di un’abitazione situata in via Turiggia.

Le fiamme si sono espanse velocemente ed il rogo ha dato vita ad una densa coltre di fumo nero, visibile anche a grande distanza: immediata la chiamata ai soccorsi.

Sul posto stanno operando ben 3 squadre dei vigili del fuoco (la 11 della centrale operativa dei vigili del fuoco, autocisterna, autoscala e carro aria, con il supporto della squadra del distaccamento di Varazze). Presenti anche i carabinieri, gli agenti della polizia locale e il personale sanitario.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato in seguito all’accaduto. Le operazioni di spegnimento sono in corso.