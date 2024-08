Alcol e risse, decine di interventi del 118 nella notte: Ferragosto di super lavoro per i soccorritori

Savona. Non è stata solo una notte di divertimento, quella appena trascorsa nel savonese, ma è purtroppo stata contraddistinta da due fattori in particolare: alcol e risse.

Una situazione che, a macchia di leopardo, ha visto diversi episodi sparsi in tutta la provincia. Numerose, infatti, sono state le chiamate al numero di emergenza, dalla serata di ieri (14 agosto) fino alle prime luci dell’alba di oggi (15 agosto).

La maggior parte dei casi ha visto abusi di alcolici tra giovani e giovanissimi (oltre una decina le ospedalizzazioni specifiche), ma anche episodi di violenza, che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Risse e liti (anche in questo caso, almeno una decina di episodi) si sono verificate, ad esempio, a Loano, Varazze, Finale Ligure, Albisola Superiore e Villanova d’Albenga.

Per fortuna, in nessun caso si sono registrate gravi conseguenze, ma è stata comunque l’ennesima, estenuante notte dell’estate per i soccorritori del savonese.