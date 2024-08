Albissole, nuova stagione al via con una sorpresa: al Faraggiana ecco gli “Ultras Arbisöa”

Albissola Marina/Albisola Superiore. “Primo giorno di scuola” superato con successo. Questa sera ha preso ufficialmente il via la stagione 2024/2025 dell’Albissole, società pronta a ripartire cavalcando l’entusiasmo scaturito dalla promozione ottenuta la scorsa annata.

La prima sgambata biancazzurra è stata scandita dall’ormai nota grinta di mister Sarpero, ma anche dallo spirito di sacrificio e dalla voglia dimostrata dai giocatori ceramisti, apparsi immediatamente coesi. A prendersi la scena poi, durante la prima partitella dell’anno, sono stati gli “Ultras Arbisöa”.

“È giusto chiudere un capitolo, aprendone un altro, per il bene della nostra Albissole 1909”. Questo passaggio del comunicato diramato dai Zueni quasi due settimane fa per annunciare il proprio scioglimento aveva lasciato presagire la possibilità di vedere ancora una tifoseria organizzata a sostegno della squadra rappresentante le cittadine di Albissola Marina e Albisola Superiore, ed in effetti così sarà.

“Abbiamo cambiato nome – hanno scandito gli ultras dagli spalti del Faraggiana prima di intonare alcuni cori con la squadra -, ma ci siamo e ci saremo. Siamo pronti a sostenervi come abbiamo sempre fatto”. E ancora: “Grazie al mister e a tutti voi per lo scorso anno, state riportando Albissola dove merita di stare”.

Infine il messaggio ai nuovi acquisti: “Come potete notare siete entrati a far parte di una società particolare, l’Albissole è una grande famiglia”. Cambia il nome dunque, ma non la sostanza: Rebagliati e compagni, anche in Promozione, potranno contare sul proprio dodicesimo uomo in campo.