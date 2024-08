Albissola Marina, riqualificazione delle panche al molo San Antonio e della fontana sul lungomare degli Artisti

Albissola Marina. L’intervento di riqualificazione delle due grandi panche in muratura poste al centro del molo San Antonio, si è completato nella serata di ieri con l’accensione, da parte del sindaco Gianluca Nasuti e dal vice sindaco Luigi Silvestro, del nuovo impianto di luci a led con grande resa illuminotecnica che va ad esaltare le nuove strutture di arredo urbano con giochi di luce colorata.

Questo ulteriore nuovo intervento è stato possibile grazie ai risparmi ottenuti dalle risorse stanziate per i lavori di restyling della vicina fontana recentemente ultimati e il cui progetto comunale era stato beneficiato dal contributo del Fondo Strategico Regionale.

Oltre all’inserimento dell’impianto di luci a led, la riqualificazione ha previsto la posa in opera di un nuovo rivestimento in ceramica artigianale albissolese, l’installazione di nuove doghe delle sedute in materiale plastico riciclato con effetto legno, la realizzazione al piede della prima panca di una nuova piastra sempre in ceramica di Albissola raffigurante una Rosa dei Venti ed infine la collocazione di nuovi pennoni portabandiera.

“Con questa riqualificazione del “Pennello” S. Antonio in sinergia con il recentissimo intervento di restyling della vicina fontana situata sul lungomare degli Artisti e che ha visto anche in questo caso l’inserimento di elementi in ceramica artistica artigianale albissolese insieme all’utilizzo di giochi di luce, abbiamo realizzato una nuova tipologia di arredo urbano che coniuga l’innovazione e la contemporaneità con la bellezza della tradizione ceramica di Albissola Marina per esaltare ancora di più l’unicità e bellezza della nostra passeggiata” ha sottolineato il vice sindaco e assessore Luigi Silvestro.