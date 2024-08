Albisola Superiore. A un anno dalla morte Albisola ricorda il ceramista Giovanni Poggi con l’anteprima del docufilm “Il Sottobosco”.

La ceramica, arte antica e profondamente radicata nella cultura di Albisola, ha trovato negli anni un volto, quello di Giovanni Poggi, protagonista indiscusso della scena locale nonché del docufilm “Il Sottobosco – Giovanni Poggi, una vita per la ceramica”. Lunedì 19 agosto, alle ore 21.30, piazza della Scacchiera a Albisola si trasformerà in un suggestivo cinema all’aperto per rendere omaggio a un uomo che ha segnato, in modo indelebile, la storia albisolese e internazionale.

Giovanni Poggi non era solo un maestro ceramista. Era un’icona artistica, un personaggio unico che ha incarnato l’anima di Albisola. La sua manifattura, le Ceramiche San Giorgio aperte nel 1958 con Eliseo Salino e Mario Pastorino, a due passi dal mare, frequentata da alcuni tra i più grandi artisti del Novecento, era un crocevia di creatività e passione portate avanti fino all’ultimo giorno.

Il docufilm ideato da Silvia Basso e da Luca Bochicchio con la collaborazione di Daniele Panucci e Stella Cattaneo è stato realizzato dal regista Enrico Bonino ed è stato prodotto da Bam in collaborazione con Lampo Tv e DLQ Creative Factory con il contributo della Fondazione De Mari di Savona e del Comune di Albissola Marina.

Il docufilm, proiettato in anteprima a Albisola, esplora la vita di Poggi, mettendo in luce non solo il suo straordinario talento, ma anche il suo impatto sulla comunità e il suo legame con gli artisti del secolo scorso. A presentare la serata sarà il celebre conduttore Fabio Fazio, amico di Giovanni e della famiglia Poggi, con interventi del regista Enrico Bonino e dell’autrice Silvia Basso.

“Giovanni Poggi è stato un vero simbolo per la nostra città, la cui memoria a un anno dalla sua scomparsa va celebrata con un momento di arte come sarebbe piaciuto a lui. Lo ‘zione’ ha conosciuto i più grandi artisti del Novecento e ha divulgato la fama di Albisola per il mondo” ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Simona Poggi. “La sua influenza non si è limitata alla ceramica, ma ha permeato ogni aspetto della nostra cultura locale, lasciando un’eredità che continua a vivere ancora oggi e che verrà tramandata. Il suo affetto per la nostra città è testimoniato anche dalla straordinaria donazione di 50 pannelli per il borgo di Ellera che grazie al suo gesto è diventata una galleria all’aperto della ceramica d’arte”.

“Ho avuto il privilegio della sua amicizia. Lo considero un dono prezioso. Di quelli che non finiscono…” cosi Fabio Fazio in merito all’evento che lo vedrà protagonista.

Così si è espresso il regista Enrico Bonino: “È stato un onore poter realizzare questo documentario, un privilegio aver condiviso questo tempo con Giovanni, caro amico da quando ero un bambino. Il suo contributo all’arte e alla cultura lo ha reso immortale e sono felice di poterne essere stato testimone. Spero di aver fatto, insieme a tutta l’incredibile squadra che mi ha affiancato in questa avventura un lavoro che renda giustizia a questa emozionante storia di vita”.