Albisola, la sera della vigilia di Ferragosto con Matteo Garbarini & Groove Monkey

Albisola Superiore. Rock and Blues domani sera, mercoledì 14 agosto, alle 21,30 in piazza della Scacchiera sul lungomare “E. Montale” per un concerto che ripercorrerà l’epopea di un contesto storico musicale d’eccezione che ha influenzato intere generazioni di musicisti e appassionati di musica.

Un viaggio lungo i luoghi simbolo della musica: dagli Usa si approderà a tutto il resto del mondo con una strada tracciata dai vari generi musicali e i brani tutti interconnessi tra loro. Ecco il concerto di Matteo Garbarini & Groove Monkey. Ingresso Gratuito.

Blues, Pop e Rock: tre generi musicali strettamente legati, di cui il Blues sembra fare la parte del “padre saggio” mentre il Rock, del “figlio ribelle” e il Pop del “figlio irriverente”.

La serata sarà scandita da un viaggio musicale che accompagnerà il pubblico lungo un percorso immaginario che ripercorrerà tutta la United States Route 66 esplorando quei luoghi con la musica, e quelle atmosfere che così tanto hanno donato a questi generi musicali che abbiamo ascoltato e quasi “toccato con mano” nei numerosi film.