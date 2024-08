Albisola, bambina scivola su una boa e si fa male alla schiena: soccorsa e trasportata in ospedale

Albisola Superiore. Per fortuna nessuna conseguenza seria. Soltanto molta paura. Poco prima delle 13, una bambina è scivolata su una boa lamentando un forte dolore alla schiena.

Subito si sono mobilitati i soccorsi e sul posto sono arrivate un’ambulanza della Croce Verde di Albisola, coordinata dal personale sanitario del 118, e l’automedica.

Per il soccorso è stata allertata anche la Capitaneria di Porto. Per fortuna, per l’undicenne, nulla di grave. Solo un grande spavento.

È successo nello specchio acqueo antistante la spiaggia nella zona di levante della città. La bambina è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.