Albenga, Sagralea si prepara ad accogliere la 55^ edizione di “Calici di Stelle”: appuntamento il 14 agosto

Albenga. Grande novità per “Calici di Stelle” che, in occasione della sua 55^ edizione, si trasferisce quest’anno all’interno di Sagralea, la rassegna del vino pigato e degli altri vini doc della Liguria in occasione della sua 55° edizione.

La serata, che prevede una degustazione guidata di vini a cura del sommelier Ais Augusto Manfredi, si terrà mercoledì 14 agosto nella Sala Calleri e il ricavato di quest’anno sarà devoluto al Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi.

Afferma l’assessore al turismo e agli eventi Camilla Vio: “Quest’anno ‘Calici di Stelle’ si svolgerà nella Sagra di Salea per festeggiare insieme la 55^ edizione di Sagralea. La rassegna del vino pigato e degli altri vini doc della Liguria fornisce la possibilità ai produttori di farsi conoscere da tantissimi avventori che ogni anno frequentano la fiera. Mercoledì 14 agosto, partecipando a ‘Calici di Stelle’ si avrà la possibilità di prendere parte ad una degustazione guidata, un’esperienza molto interessante che permetterà di cogliere tutti i diversi aspetti del pigato. I produttori porteranno per l’occasione alcune annate passate presentate dal preparatissimo sommelier Manfredi riferimento per gli appassionati del mondo della viticoltura Ligure. Al contempo, aspetto importantissimo, si farà del bene. Infatti il ricavato della serata sarà devoluto al Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi. Un ringraziamento particolare alla cooperativa Macchia Verde che ci ospiterà quest’anno”.

Il costo per partecipare alla degustazione guidata che si terrà mercoledì 14 agosto dalle 19 alle 21 nella sala Calleri, è di 15 euro a persona e il biglietto sarà acquistabile in loco.

Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio IAT o scrivere a iat@comune.albenga.sv.it.

L’evento è organizzato dal Comune di Albenga in collaborazione con Sagralea, Donne in campo della CIA, FISAR (Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori), l’AIS Liguria e con il patrocinio de il Movimento Turismo del Vino, dell’Associazione nazionale Città del Vino.