Albenga punta all’Euroflora 2025: “Guardare in alto e avere l’ambizione di guardare a eventi di respiro internazionale”

Albenga. L’Assessore al turismo Camilla Vio e Giorgio Cangiano delegato all’agricoltura hanno partecipato alla riunione dell’ANCI a Genova presso palazzo Ducale in vista della 13° edizione Euroflora 2025. Questa edizione sarà dal 24 aprile al 4 maggio e si svolgerà nuovamente nella sede storica della fiera di Genova – Waterfront di Levante con un’area espositiva di 85.000 mq (tre volte più grande della precedente) con la presenza stimata di un numero di circa 35.000 visitatori al giorno.

“E’ un’occasione da non perdere per una città come Albenga che basa molta della sua economia sul settore agricolo – afferma Giorgio Cangiano delegato all’agricoltura – credo che partecipare a eventi di questo livello sia un’opportunità fondamentale per fare conoscere le nostre eccellenze agricole e florovivaistiche”.

“Intendo confrontarmi con le associazioni di categoria, le cooperative e i vivai della zona per valutare quella che secondo me è una grande opportunità.

A tal proposito convocheremo a breve un tavolo verde per discutere e valutare come procedere in vista dell’eventuale, ma auspicata partecipazione all’evento”, conclude.

“Albenga deve puntare in alto e avere l’ambizione di guardare a eventi di respiro internazionale che possono darci la visibilità che meritiamo – aggiunge l’assessore Camilla Vio – questo ci consentirebbe di avere un notevole ritorno di immagine e far conoscere ancora di più Albenga fuori dai confini regionali e nazionali ed attrarre così sempre più turisti”.

“La produzione florovivaistica di Albenga rappresenta un’eccellenza che va assolutamente promossa e valorizzata – afferma il sindaco Riccardo Tomatis – Fior d’Albenga è per noi una vetrina importantissima e nei prossimi anni, pur mantenendo le installazioni che sono un forte richiamo per le famiglie e i bambini, cercheremo di valorizzare sempre più la produzione florovivaistica del territorio”.

“La collaborazione con Euroflora va proprio in questa direzione e credo che sarebbe importante portare avanti questo progetto in collaborazione con tutti gli operatori del settore”, conclude il primo cittadino.

“Riteniamo sia importante aver partecipato all’incontro per un inizio di dialogo e confronto con gli organizzatori dell’evento. Al Comune di Albenga, inoltre, gli spazi verrebbero concessi a titolo gratuito così come i materiali base per l’allestimento. Resta a noi studiare un progetto convincente e attrattivo e per questo sarà fondamentale la collaborazione con tutti gli operatori del settore”, concludono Camilla Vio e Giorgio Cangiano.