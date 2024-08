Albenga piange la scomparsa della dottoressa Teresa Ficcarelli

Albenga. Albenga in lutto per la scomparsa della dottoressa Teresa Ficcarelli.

Vedova di Geddo Nucci, storico primario di anestesia dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure deceduto 26 anni fa, Ficcarelli era stata docente di chimica presso l’Itis di Albenga.

Professionista stimata e molto conosciuta, Teresa Ficcarelli è stata particolarmente attiva in due importanti realtà del territorio: lo Zonta Club Alassio-Albenga, dove ha ricoperto anche il ruolo di tesoriera, e la Fidapa. Lascia i figli Dino e Alessandro.

“Con profonda tristezza ho appreso questa mattina all’alba la notizia della scomparsa della professoressa Teresa Ficcarelli in Geddo, che è stata una figura centrale nella mia formazione di studente. Docente brillante di chimica alle scuole superiori di Albenga per tanti anni, la ‘prof’ Teresa è stata una grande insegnante, appassionata della sua materia e capace di trasmettere il suo sapere scientifico con entusiasmo e dedizione. Indimenticabili le ossidoriduzioni con lei a ripetizioni. È stata una delle tre insegnanti a cui debbo la mia carriera professionale, e per questo motivo avrà sempre un posto speciale nel cuore dei miei ricordi e nelle mie preghiere. Teresa è stata anche profondamente impegnata nell’associazionismo ingauno, contribuendo con passione e generosità alla vita della comunità locale. È sempre stata amata da tutti coloro che l’hanno conosciuta. Ai suoi figli, Alessandro e Dino, amici da sempre e a tutti i suoi parenti vanon il mio affetto sincero e un abbraccio caloroso”, è il ricordo del vice-coordinatore di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

I funerali si terranno martedì 27 agosto alle 16.30 nella Chiesa Parrocchiale di San Silvestro a Ortovero. Il Santo Rosario sarà recitato lunedì 26 agosto alle 20.30 presso la sua abitazione in via Venezia 43, ad Albenga.