Albenga, Perrone (FI): “Troppa l’inerzia dell’amministrazione comunale sulla sicurezza e il decoro nei parchi pubblici”

Albenga. “Sono profondamente preoccupata per la mancanza di azione da parte dell’amministrazione comunale riguardo alla sicurezza nei parchi pubblici, in particolare il bike park. Durante l’ultimo consiglio comunale, la mia richiesta di installare un sistema di videosorveglianza pubblica nel bike park è stata rigettata, nonostante l’evidente necessità di garantire la sicurezza dei nostri bambini in un’area luogo di spaccio a tutte le ore”. Lo dichiara in una nota Ginetta Perrone, consigliere comunale capogruppo di Forza Italia ad Albenga.

“I parchi pubblici di Albenga, che dovrebbero essere luoghi sicuri e piacevoli per le famiglie, sono diventati ovunque terreno di nessuno, con episodi di spaccio, presenza di vagabondi e rom e disordine pubblico. La situazione è particolarmente grave in piazza Europa, nelle ultime settimane oggetto di manutenzione straordinaria, dove si possono vedere a tutte le ore persone che bivaccano con tende e sacchi a pelo sulle aiuole destinate al gioco dei bambini”.

“La mancanza di controlli ed interventi concreti da parte dell’amministrazione comunale è inaccettabile. È essenziale prendere provvedimenti immediati per riqualificare i parchi pubblici e garantire la sicurezza dei cittadini. La videosorveglianza pubblica è un deterrente che non va sottovalutato e anzi richiede di essere implementato per non lasciare scoperte aree sensibili della città. Forza Italia continuerà a lottare per una Albenga più sicura e vivibile per tutti”.