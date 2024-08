Albenga nomina per la prima volta un membro nel CdA della SAT

Albenga ha nominato un membro del CdA della SAT che sarà espressione del territorio. Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Da oggi la nostra città ha un peso maggiore e potrà essere meglio rappresentata all’interno di una società importante come SAT”.

“Abbiamo scelto di nominare l’avvocato Ilaria Giusto, una figura tecnica, non politica, che conosce molto bene le dinamiche di Albenga. Ilaria Giusto saprà rappresentare all’interno del Consiglio di Amministrazione la nostra città le sue esigenze” precisa il primo cittadino ingauno.

“Ringrazio Massimo Niero, in rappresentanza della Provincia, per il lavoro svolto in questo periodo e Gianni Pollio assessore all’ambiente nella passata Amministrazione oltre naturalmente a SAT, per aver fatto in modo che Albenga, Comune gestito da SAT più popoloso della provincia, fosse rappresentata all’interno del CdA”.

“Il livello di pulizia di Albenga con il passaggio da Teknoservice a SAT è cresciuto, e continueremo a lavorare per migliorare ulteriormente il servizio e la pulizia della città”.

“Colgo l’occasione per augurare buon lavoro a Ilaria Giusto e agli altri membri del CdA che non vengono remunerati. Il loro impegno dimostra ancora una volta che ci sono cittadini che decidono di lavorare per la propria città”.

E Ilaria Giusto sottolinea: “Voglio ringraziare per la fiducia accordatami con questa nomina. Svolgerò questo incarico con il massimo impegno rappresentando Albenga e il comprensorio nel CdA della SAT”.