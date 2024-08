Albenga, la Uildm festeggia i 50 anni con un calendario ricco di eventi

Albenga. In occasione del 50^ anniversario dalla sua fondazione, la sezione di Albenga “Antonio e Amedeo Pareto” della Uildm, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, ha dato il via ai festeggiamenti con un incontro di grande significato presso la sede dell’associazione in via Roma 66. L’incontro ha visto la partecipazione di alcuni soci, dell’assessore Marta Gaia, della professoressa Raffaella Enrico a rappresentate l’istituto Falcone di Loano che insieme alla studentessa Emma Bellissimo della 4D grafica e comunicazione.

Emma, ideatrice del progetto, spiega: “Ho iniziato a creare questo progetto pensando ai punti chiave dell’associazione Uildm come le farfalle, il sostegno l’amicizia e l’inclusione. Ho disegnato due persone sedute sul ramo di un albero che guardano verso il mare e l’isola Gallinara per ricordare il nostro territorio assieme alle farfalle che volano in aria come simbolo di libertà e in basso sulla spiaggia una carrozzina per far passare il messaggio che ognuno può superare i propri limiti”.

La professoressa Enrico, referente del progetto: “E’ sempre un piacere poter collaborare con le associazioni attive sul territorio. e tramite loro dare ai ragazzi la possibilità di esprimersi e comunicare attraverso diversi mezzi e tecniche. Negli ultimi due anni abbiamo realizzato diversi murales, tutti importanti per il messaggio che portano: un murales sulla libertà per Anpi Loano, un murales con le parole della gentilezza all’interno del nostro Istituto, uno con il ricordo di Falcone e Borsellino sul muro del cortile, uno con le passioni del giovani e la loro visione di futuro sul muro esterno e infine questo per celebrare i 50 anni di attività di Uildm. E’ con queste occasioni che i ragazzi possono conoscere le associazioni, ragionare sui valori e costruire un messaggio da esprimere attraverso le immagini che detta la loro creatività, acquisendo sempre più competenze nel realizzarle concretamente con tecniche manuali, artistiche, digitali.”

Afferma l’assessore Marta Gaia: “La Uildm è una realtà consolidata sul territorio. Nasce per supportare le persone con distrofia muscolare, ma negli anni si è messa a disposizione dell’Ente e della cittadinanza per tutte le necessità in particolare legate alla disabilità motoria. Importante nell’iniziativa che si è tenuta in occasione del 50^ è stato il coinvolgimento dell’istituto Falcone. Far avvicinare i giovani al mondo del volontariato è un valore aggiunto specialmente in questo periodo nel quale tutte le associazioni faticano a trovare volontari”.

Il presidente Michael Ferrante durante l’incontro ha illustrato il ricco calendario di eventi che caratterizzeranno questo anno di celebrazioni. Tra i principali appuntamenti in programma:

– 5 settembre: cena di beneficenza presso il ristorante bar pizzeria MANÈ.

– 27 settembre: concerto de “I Vocalisti” presso l’Auditorium San Carlo, sarà un viaggio nel canto corale dalla musica classica al gospel afro-americano di oggi.

– dal 14 al 20 ottobre: la tradizionale settimana delle sezione Uildm, che per la nostra sede avrà il culmine il sabato 19 con la gara di torte.

– 23 novembre: Tanti Auguri Uildm. celebrazione della messa ed inaugurazione del murales a seguire verrà presentato il calendario Uildm 2025.

In aggiunta a queste iniziative, è in programma un altro evento importante “4 chiacchiere con gli amici di Antonio e Amedeo Pareto”, incontro in ricordo dei fondatori Uildm della sezione di Albenga.

Ferrante ha annunciato tra le novità l’avvio del progetto “Aiuto Famiglie Bisognose” i volontari si impegneranno a sostenere e assistere le persone con disabilità e non solo, contribuendo a garantire loro una vita dignitosa e partecipativa nella società. Il progetto prevede che vengano organizzate raccolte di generi di prima necessità (alimenti non deperibili, prodotti per l’igiene personale e domestica, ma anche abbigliamento in buono stato, ecc.) attraverso donazioni e raccolte, per poi consegnarli alle famiglie bisognose in base alle indicazioni e alle necessità individuate.

Un’altra iniziativa prevede il lancio del Calendario Uildm 2025 “In volo come farfalle”. Il ricavato della vendita dei calendari andrà a sostegno di importanti progetti, come la realizzazione del pavimento galleggiante in sede che andrà ad abbattere la presenza delle barriere architettoniche nella sede dell’Associazione, e l’acquisto di un pulmino per il trasporto di persone disabili.

Affermano da Uildm: “Siamo alla ricerca di negozi e aziende del territorio che vogliano sponsorizzare il nostro calendario basterà infatti un contributo di minimo 40€ detraibile e verrà inserito il logo ben visibile su una pagina del calendario. La Uildm di Albenga invita tutta la comunità a partecipare alle celebrazioni e a sostenere le proprie iniziative. Insieme, possiamo fare la differenza e continuare il nostro impegno per una lotta costante contro la distrofia muscolare e per l’inclusione di tutte le persone con disabilità. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sugli eventi, vi invitiamo a seguire i nostri canali social”.