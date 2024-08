Albenga, la denuncia: “Troppi tir a Campochiesa, rischi e danni all’asfalto”. Il Comune: “Lavoriamo a nuova viabilità”

Albenga. “Ormai siamo ostaggio di tir e camion, che transitano a qualsiasi ora, anche a velocità sostenuta, creando pericoli, danneggiando l’asfalto e turbando la tranquillità della zona”.

A denunciarlo è un gruppo di cittadini di Campochiesa, che hanno evidenziato come “la situazione più critica si registri in regione Rapalline, dove insistono numerose aziende che prevedono trasporti con mezzi pesanti”.

E l’occasione ha permesso al Comune di annunciare l’intenzione di “addivenire ad un sostanziale cambio della viabilità in particolare di reg.Rapalline, dove si trovano le aziende più grandi e dove si concentra principalmente il passaggio di mezzi pesanti”.

Ma andiamo con ordine, partendo dal grido di aiuto degli abitanti: “Ormai Campochiesa non è più un posto tranquillo, – hanno dichiarato alcuni residenti ai microfoni di IVG. – Siamo circondati da aziende di trasporto con mezzi pesanti. Nessuno dice che queste ditte non debbano lavorare, ma devono almeno rispettare il codice della strada. Ci sono, ad esempio, camion che per entrare nelle loro strade invadono tutta la carreggiata, anche in piena curva”.

E, oltre ai rischi per l’incolumità di automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni, a destare preoccupazione è anche la condizione dell’asfalto: “È a dir poco pessimo, al passaggio dei camion tremano anche alcune case. Ci sono segnaletiche che segnalano sensi unici non rispettati, i divieti di svolta è come se non esistessero. Ci sono telecamere, pagate da tutti noi, che sembrano non servire a nulla”.

Poi, c’è anche un problema legato al disturbo della quiete pubblica: “Alcuni camion e tir partono anche alle 4/5 del mattino e fanno un rumore che ti fa sobbalzare dal letto: non lavorano solo loro, anche se da alcuni comportamenti sembrerebbe di sì. Chiediamo aiuto al Comune”, hanno concluso.

E, in effetti, la risposta dell’ente comunale non si è fatta attendere, fornendo anche, come detto in premessa, un importante annuncio per il futuro a breve termine.

“Nei mesi passati, e già durante la passata amministrazione Tomatis, sono stati effettuati alcuni sopralluoghi da parte degli amministratori e della polizia locale per una valutazione della viabilità della zona, – hanno fatto sapere dal Comune. – È nelle intenzioni dell’amministrazione addivenire ad un sostanziale cambio della viabilità in particolare di reg.Rapalline”.

“Sono necessari ancora alcuni approfondimenti per poter avviare il percorso necessario ad eseguire gli interventi (studio-progettazione e reperimento delle risorse) che alleggeriranno e miglioreranno il transito dei mezzi pesanti nella zona. Ovviamente tali interventi prevedranno anche il ripristino degli asfalti della zona, in particolare delle strade maggiormente ammalorate”, hanno concluso dall’ente.