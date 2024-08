Albenga, il 10 agosto la settima edizione degli Emys Award: il premio assegnato quest’anno a Gino Rapa

Albenga. Sabato 10 agosto si svolgerà la settima edizione degli Emys Award, premio che quest’anno sarà consegnato a Gino Rapa.

Dopo Antonio Ricci (nel 2018), Enzo Vizzari (2019), Vittorio Brumotti (2020), Luminosa Bogliolo (2021), Massimo Beduschi (2022) e Cristina Rava (2023) l’ambita tartaruga dorata, sigillo e garanzia di eccellenza del comprensorio ingauno, andrà a una delle personalità che con la sua attività e insieme ai Fieui di Caruggi ha dato lustro alla nostra città.

La serata, presentata da Mario Mesiano, inizierà alle ore 21 in piazza De Andrè su Lungomare A. Doria con la consegna del premio, a seguire la musica e lo spettacolo dei Milano 5.0 e infine, alle ore 23.30 circa, lo spettacolo pirotecnico.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Il Premio Emys Award quest’anno va a Gino Rapa. Gino, oltre che un amico, è una delle personalità più attive, insieme ai Fieui di Caruggi, nel panorama culturale della nostra città. Ha ideato il premio Fionda di Legno, Ottobre De Andrè e, aspetto di fondamentale importanza, tutto quello che Gino Rapa e i Fieui di Caruggi fanno ha un fine benefico. Con Gino abbiamo condiviso molti progetti e battaglie, tra tutte quella per la sanità e per il nostro ospedale. Insomma – conclude il primo cittadino – credo che questo premio sia assolutamente meritato”.

Afferma Alberto Passino: “Come annunciato lo scorso anno, la nomination di Gino Rapa al Premio Emys è stata sottoposta al Comitato Locale Turismo, che all’unanimità ha riconosciuto la validità del nome, anche quale esponente di punta dei Fieui di Caruggi che hanno portato grandi nomi a livello nazionale ad Albenga dando lustro alla nostra città. L’Emys Award è un premio ideato per valorizzare e far conoscere sempre più il brand Albenga. Nel corso degli anni abbiamo premiato grandi personalità che, in un modo o nell’altro, sono legate ad Albenga e, grazie alla loro attività, hanno contribuito a farla conoscere fuori dai nostri confini. Gino Rapa è senza dubbio tra loro e siamo felici di potergli consegnare l’ambita tartaruga dorata”.

Afferma Camilla Vio assessore al turismo e agli eventi: “Sono molto felice di poter partecipare, quest’anno come assessore al turismo e agli eventi, alla consegna dell’Emys a Gino Rapa. La Fionda di Legno e Ottobre De Andrè sono diventati appuntamenti fissi nel nostro calendario eventi e dal forte richiamo turistico. La serata sarà allietata anche dallo spettacolo dei Milano 5.0 ovvero Rafael Didoni, Germano Lanzoni, Folco Orselli, Walter Leonardi, Flavio Pirini. Musica e risate assicurate quindi e, per il gran finale, lo spettacolo pirotecnico sul Lungomare”.