Albenga, donna trovata cadavere nella sua abitazione

Albenga. Una donna è stata trovata cadavere nella sua abitazione di via Viveri ad Albenga.

Intorno alle 10 e 30 di questa mattina il ritrovamento del corpo privo di vita della 60enne da parte dei soccorritori, allertati dai vicini di casa che hanno sentito un forte odore provenire dal suo alloggio.

Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca di Albenga, l’automedica del 118 e i carabinieri, per gli accertamenti del caso.

Restano ancora da stabilire le cause del decesso, oltre che l’ora esatta della morte, che potrebbe risalire alla giornata di ieri: il medico legale ha eseguito una prima ricognizione del cadavere, sono ancora in corso le indagini sull’accaduto, tuttavia pare che la morte sia sopraggiunta per cause naturali, forse a seguito di un fatale malore.