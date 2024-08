Albenga, donati alla Croce Bianca 3.400 euro: saranno utilizzati per allestire le dotazioni di una nuova ambulanza

Albenga. Ieri pomeriggio alcuni membri del direttivo dell’associazione Vecchia Albenga, accompagnati dal sindaco Riccardo Tomatis, si sono recati nella sede della Croce Bianca per consegnare il ricavato dell’edizione 2024 della “Cena in bianco”, pari a circa 3.400 euro.

Il presidente Dino Ardoino ha ringraziato l’associazione “che da sempre è vicina alla nostra pubblica assistenza” e ha ricordato che “la manifestazione diventata ‘Una cena in bianco per la Bianca’ ci ha uniti sempre di più”.

L’edizione 2025 è già stata confermata e si terrà come sempre in piazza Petrarca, di fronte alla sede della pubblica assistenza.

Durante l’incontro Ardoino ha annunciato che un’altra associazione del comprensorio (che per ora vuole restare anonima) regalerà alla Croce un nuovo mezzo da trasformare in ambulanza e che il

ricavato della cena in bianco verrà usato per allestire gli interni del mezzo di soccorso.