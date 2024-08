Albenga, da settembre biblioteca aperta due pomeriggi alla settimana in più

Albenga. A partire da settembre la biblioteca civica “Simonetta Comanedi” di Albenga sarà aperta due pomeriggi alla settimana in più.

Questo è stato possibile grazie ai soci dell’Unitre Comprensoriale Ingauna che, a fronte di un contributo del Comune, garantiranno l’apertura il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18 nel periodo 17 settembre al 15 giugno.

Afferma Marta Gaia, assessore alle politiche sociali del Comune di Albenga: “L’Unire è una realtà importante per il nostro territorio e grazie a questa collaborazione la città potrà beneficiare di un ampliamento del servizio, importantissimo per cittadini e studenti che utilizzano gli spazi della biblioteca per i loro studi”.