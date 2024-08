Albenga, Ciangherotti (FI): “Spaccio e micro-criminalità generano violenza. Assessorato regionale alla sicurezza proposta seria”

Albenga. “Da cittadino albenganese molto sensibile alle problematiche del nostro territorio, non posso che accogliere con grande favore la proposta del criminologo e docente dell’Università di Genova, Stefano Padovano, di istituire un assessorato alla sicurezza per la Regione Liguria”. Lo dichiara il vice-coordinatore provinciale di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

“Una proposta attuale, ma soprattutto urgente e indispensabile per rispondere a una situazione che, purtroppo, sta degenerando in diverse città. Albenga purtroppo ne è un esempio lampante, con la sua reputazione spesso offuscata dagli episodi di micro-criminalità, che finiscono per mettere in secondo piano l’enorme potenziale della città. Come ex consigliere di minoranza, in questi anni ho denunciato più volte la mancanza di una risposta istituzionale puntuale ai crescenti fenomeni di micro-criminalità e degrado che colpiscono il nostro territorio. Furti, aggressioni, spaccio e episodi di violenza hanno compromesso la tranquillità degli albenganesi”.

“La proposta di un assessorato regionale alla sicurezza, che dovrà lavorare in stretta collaborazione con le amministrazioni locali, non è solo una scelta politica, ma una necessità urgente per garantire ai liguri non solo una percezione di sicurezza, ma una protezione reale e concreta. La prossima amministrazione regionale dovrà affrontare questo punto come una priorità, e Forza Italia, da sempre in prima linea per le politiche di sicurezza e prevenzione, sarà pronta a guidare questo impegno”.