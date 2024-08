Albenga, Ciangherotti (FI): “Porto turistico volano per l’economia. La città lo merita”

Albenga. “Albenga, con il suo immenso potenziale turistico, merita un’infrastruttura capace di trasformare la città in un punto di riferimento per il turismo nautico. Albenga è una città ricca di storia, cultura e bellezze naturali. Il suo centro storico, uno dei meglio conservati della Liguria, e le sue spiagge sono solo alcune delle attrazioni che possono catturare l’interesse dei turisti. Ma per sfruttare pienamente queste potenzialità, è necessario dotare la città di infrastrutture all’altezza di questi obiettivi, tra cui un porto turistico”. Lo dichiara il vice-coordinatore provinciale di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

“Si potrebbe dire che Albenga non dispone dei servizi adeguati a supportare un’opera del genere – spiega l’esponente forzista -, ma in realtà un progetto così sarebbe solo il punto di partenza per attrarre investimenti e portare alla creazione di nuove attività commerciali, ristoranti, alberghi e servizi per i turisti. Emblematico, da questo punto di vista, il paragone con Borghetto Santo Spirito, una realtà ben più piccola rispetto ad Albenga e che, tuttavia, ha ottenuto il via libera per la realizzazione di un porto turistico”.

“Perché la seconda città della provincia non può pensare in grande e puntare a questo risultato? Il porto turistico di Borghetto dimostra l’importanza di queste infrastrutture per il nostro territorio. Albenga ha tutte le carte in regola per diventare il principale polo di attrazione del ponente ligure. La nostra città merita un porto turistico e da albenganese sono determinato a impegnarmi concretamente in tutte le sedi opportune per contribuire alla sua realizzazione”, conclude Ciangherotti.