Albenga, auto resta incastrata nel passaggio a livello di Vadino: circolazione dei treni rallentata

Albenga. Disagi questa mattina (13 agosto) alla circolazione ferroviaria, a causa di un episodio avvenuto ad Albenga.

Al passaggio a livello di via Tiziano, a Vadino, infatti, un’auto è rimasta incastrata: probabilmente ha tentato attraversare il passaggio prima che la sbarra si chiudesse, senza riuscirci. Immediato l’allarme e tempestivo l’intervento delle forze dell’ordine.

Per via dell’accaduto, alcuni treni hanno subito rallentamenti (in casi del genere i convogli a passo d’uomo per questioni di sicurezza) con ritardi di 20 minuti circa che hanno coinvolto 3 convogli.

La circolazione non è comunque mai stata interrotta e la situazione è già ritornata alla normalità.