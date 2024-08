Albenga, alla famiglia Noberasco il Premio dei leoni 2024: il 25 agosto la consegna

Albenga. Sarà consegnato domenica 25 agosto, durante la serata dedicata alla Liguria di “Concertando tra i Leoni”, il Premio dei Leoni 2024.

Il riconoscimento andrà quest’anno alla famiglia Noberasco.

Di seguito la motivazione.

La sua attività ultracentenaria ha segnato la storia dell’intero comprensorio dimostrandosi esempio di professionalità, espresso in tutte le sue generazioni. Svolge un ruolo di rilievo non solo nell’ambito del commercio, ma è anche un esempio di generosità e mecenatismo con cui contribuisce fattivamente all’edificazione della nostra comunità. Lo stile dell’impresa e dei suoi componenti, unito all’impegno ed alla lunga tradizione imprenditoriale, hanno fatto dell’azienda una realtà in tutti gli ambiti della comunità cristiana e civile.

Nel consegnare questo premio, l’auspicio che ci anima è che l’esempio della Famiglia Noberasco sia sempre più un modello di imprenditorialità virtuosa da seguire in tutti gli ambiti ed a tutti i livelli.

La serata avrà anche una parte musicale con il seguente programma: Omaggio alla Liguria – Camerata Musicale Ligure – Giovanni Sardo, violino – Marco Moro, flauti, sax, Simone Mazzone, chitarra – José Scanu, chitarra, maestro concertatore; Ma se ghe penso – Omaggio a Bruno Lauzi; Nicolò Paganini: Capriccio 24 – Raffaele Cecconi: Paganiniana; Thanks Frank – Omaggio a Frank Sinatra; Sull’Oceano: Vejo e Nuevo Tango- Omaggio ai Liguri in Argentina; Gente di mare – Omaggio a Fabrizio De André.

L’evento si svolgerà in piazza dei Leoni, nel centro storico di Albenga, a partire dalle ore 21.15. Presenta Roberta Moschella. Entrata ad offerta libera. Posti limitati.