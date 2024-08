Alassio, tutto pronto per la 42esima edizione del Concorso dei Castelli di Sabbia

Alassio. Come ogni anno, il concorso vedrà gli stabilimenti balneari di Alassio mettersi in gioco in una gara di scultura, architettura, arte e inventiva con protagonisti i bambini, affiancati dagli adulti, impegnati nella costruzione di splendide opere a tema libero realizzate con la sabbia.

Gli ospiti degli stabilimenti balneari cittadini interessati a partecipare potranno iscriversi gratuitamente compilando l’apposito modulo che verrà consegnato da un rappresentante dell’Ufficio Turismo del Comune di Alassio nella giornata di domani, mercoledì 7 agosto, indicando il nominativo del capo-squadra e il numero esatto dei partecipanti.

Il concorso prevede la partecipazione di squadre composte da un massimo di 10 persone, composte prevalentemente da bambini e con un massimo di 2 adulti. Al momento dell’iscrizione ciascuna squadra riceverà una bandierina numerata (se ne potranno consegnare massimo 5 a stabilimento), che dovrà essere collocata sulla scultura di sabbia in maniera ben visibile, per consentire alla Giuria – composta quest’anno dall’assessore del Comune di Alassio Loretta Zavaroni, dal consigliere Martino Schivo e dall’addetta stampa Giulia Lazzeri – di assegnare il punteggio. La bandierina dovrà essere riconsegnata la sera della premiazione per ricevere il premio di partecipazione ed eventuali altri premi in caso di vittoria.

Come da regolamento, non si accetteranno in concorso costruzioni di castelli non iscritti (ulteriori iscrizioni potranno essere inderogabilmente ricevute entro le ore 10.00 dell’8 agosto presso l’Ufficio Turismo del Comune di Alassio). Si sottolinea inoltre che le opere di sabbia potranno essere eventualmente ornate anche di conchiglie e alghe, mentre è vietato utilizzare materiale diverso (comprese persone, legno, farina e prodotti coloranti).

Il giorno della gara, le sculture dovranno essere terminate entro e non oltre le ore 14.30, in tempo utile per il passaggio della Giuria, che visionerà le opere dalle ore 15.00, partendo dall’ultimo stabilimento a ponente della baia e procedendo alla valutazione delle singole opere.

In serata, alle ore 21, l’appuntamento è poi con la tradizionale e sempre molto attesa cerimonia di premiazione in Piazza Partigiani, animata – come già durante la giornata – da una coinvolgente animazione, con le spericolate acrobazie della Rue-Cyr, il brivido del lancio dei coltelli con la Ruota di Arianna e spettacolari giocolerie luminose ad opera dei simpatici personaggi Fortunello, Marbella e Squilibrio.

Allo stabilimento primo classificato verrà assegnato lo storico Trofeo Città di Alassio – Castelli di Sabbia, che verrà conservato dalla squadra vincitrice fino alla prossima edizione.

Sono inoltre previsti i seguenti Premi Speciali: Premio Speciale Giuria – Città di Alassio; Premio Cortesia – Associazione Albergatori; Premio Solidarietà – Società Nazionale di Salvamento; Premio Parco Acquatico Le Caravelle; Premio Attualità – Fipe Confcommercio; Premio Miglior soggetto sportivo – Gesco srl; Premio Castello più divertente – AGA Associazione Giovani Alassio; Premio Speciale Ambiente – Marina di Alassio; Premio Originalità – La Publiemme.

A tutti i partecipanti sarà consegnato un omaggio che potrà essere ritirato nella serata della premiazione, dietro presentazione della bandierina numerata consegnata al momento dell’iscrizione.

L’iniziativa è organizzata dall’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio con la collaborazione di Associazione Bagni Marini, Marina di Alassio, Gesco, Associazione Fipe Confcommercio, Associazione Albergatori Alassio, Società Nazionale di Salvamento, AGA – Associazione Giovani Alassio, La Publiemme e Parco Acquatico Le Caravelle. Hanno contribuito altresì alla manifestazione, fornendo alcuni dei premi messi in palio, Acquario di Genova, Trenini Miletto, Grotte di Toirano, Mola Mola Dive Team, Acqua di Alassio e Crazy Jump di Brivio Michele.

Il vicesindaco del Comune Alassio con delega al Turismo Angelo Galtieri dichiara: “Siamo entusiasti di dare il via anche quest’anno al Concorso Castelli di Sabbia, che – giunto alla sua 42esima edizione – rappresenta una tradizione consolidata della nostra città e un’iniziativa celebre in tutta la Liguria. Un’iniziativa che mette in risalto la creatività, il talento e l’immaginazione dei nostri ospiti, grandi e piccini, trasformando la nostra spiaggia in una splendida galleria d’arte a cielo aperto. Invito tutti a partecipare e a godersi una giornata di divertimento e di condivisione, ringraziando da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale l’Ufficio Turismo del Comune di Alassio, le nostre società partecipate Gesco e Marina di Alassio, le associazioni, le forze di polizia, i partner e quanti, con il loro contributo, rendono possibile questo appuntamento imperdibile dell’estate alassina”.