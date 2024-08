Alassio ospita un prestigioso meeting internazionale di Kendo con atleti da sette nazioni

Alassio. Sette nazioni rappresentate per una settantina tra atleti e delegati ufficiali. Il Kendo arriva per la prima volta ad Alassio dopo essere approdato in Lombardia, in Piemonte e in altre regioni d’Italia per un Meeting internazionale di altissimo livello promosso da Libertas Liguria e ospitato al palazzetto dello sport grazie alla collaborazione dell’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio e della società partecipata Gesco, che gestisce le strutture sportive comunali. Le spettacolari sedute di allenamento di questa antica arte marziale giapponese sono iniziate e si terranno fino a venerdì 23 agosto.

«La comunità internazionale del kendo si è ritrovata ad Alassio per partecipare ad una intensa attività di preparazione che vede protagonisti i migliori atleti e le migliori atlete al mondo arrivati da Italia, Germania, Belgio, Polonia, Francia, Spagna e addirittura dal Giappone» afferma il presidente regionale di Libertas Liguria Roberto Pizzorno.

Il programma prevede sedute dalle 7 alle 7,40 (riscaldamento), poi dal 9,30 alle 12 e dalle 16,30 alle 19 con dimostrazioni di questa antichissima disciplina orientale.

«Siamo estremamente lieti di ospitare ad Alassio, per la prima volta, un evento di tale prestigio come il Meeting Internazionale di Kendo – sottolinea il presidente del Consiglio comunale di Alassio con incarico allo Sport, Roberta Zucchinetti – È un onore accogliere atleti e delegati da sette nazioni diverse, qui nel nostro Palazzetto dello Sport, e vedere la città diventare un punto di riferimento per questa straordinaria disciplina marziale. Grazie alla collaborazione con Libertas Liguria e alla gestione attenta della nostra società partecipata Gesco, Alassio si conferma ancora una volta come una città ampiamente riconosciuta per la promozione e la pratica sportiva».

«Siamo orgogliosi di accogliere al PalaRavizza gli atleti di questa disciplina – sottolineano Gian Emanuele Fracchia e Igor Colombi, rispettivamente amministratore e direttore di Gesco – Un onore assistere alla preparazione di questa straordinaria disciplina che per la prima volta arriva ad Alassio. E’ un’occasione imperdibile per lo sport delle arti marziali. Ringraziamo la Libertas per la fiducia riposta in Gesco e ad Alassio».

Questa disciplina marziale, che si pratica indossando un’armatura e combattendo con la shinai, una spada costituita da quattro listelli di bambù uniti dal manico di pelle, ha suscitato interesse e adesione in tutto il mondo. Durante gli incontri agonistici è consentito colpire a men (la testa), kote (l’avambraccio), dō (il busto) o tsuki (la gola), con la vittoria che viene assegnata al primo contendente che realizza due colpi convalidati dai tre arbitri. La filosofia del kikentai ichi insegna che per realizzare un colpo valido non è sufficiente colpire o toccare una delle parti consentite dell’armatura dell’avversario, ma è necessario raggiungere la simultaneità di volontà, colpo di spada e spostamento del corpo, dove spirito, spada e corpo si fondono in un’unica armonia. L’obiettivo primario dell’istruzione del Kendo è quello di favorire l’unificazione della mente, corpo e shinai attraverso l’allenamento di questa disciplina.