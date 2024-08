Lutto per la morte di suor Bianchina Biamonti: era direttrice della casa di via Diaz ad Alassio

Alassio. La Città del Muretto, in lutto, piange la scomparsa di suor Bianchina Biamonti, già direttrice della casa di via Diaz ad Alassio.

Ex insegnante, con la passione per il volontariato: numerosi i messaggi social di cordoglio e ricordo degli ex allievi e di coloro che l’hanno conosciuta.

“Grazie Suor Bianchina per la tua vita donata. Non ti dimenticheremo. Sei stata una buona direttrice sempre con il sorriso”, il post in sua memoria dell’associazione Mornese-Liguria Ponente Odv.

I funerali si sono svolti questa mattina (9 agosto), presso Villa Piaggio.