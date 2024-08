Alassio, in 300 partecipano alla sfida canora del “Cantadoccia”

Alassio. ha visto la partecipazione di oltre 300 persone il “Cantadoccia”, la grande sfida che ha visto turisti e bagnini della Baia del Sole cantare sotto la doccia degli “acchiappa talenti”.

Il “Cantadoccia” si conferma ancora una volta come format itinerante più libero e selvaggio del “planet show”. Dichiara Enzo Antinoro, uno degli animatori: “Hanno cantato tutti: alti, bassi, magri, rubicondi, capelloni, pelati, uomini e donne senza età. Chi cambiava i testi delle canzoni, chi addirittura interpretava con originali balletti la canzone, insomma basta una cisterna in spalle all’uomo doccia e tutto diventa possibile”.

Continua Federico Doc, comico ospite del folle cast artistico: “Abbiamo avuto la fortuna d’incontrare anche un giovane cantante professionista di grande talento che si è esibito in ‘La donna è mobile’ opera del Rigoletto di Giuseppe Verdi. Continua l’evergreen Nello Simoncini in versione ‘Babbo estivo’: è stato bello trasmettere l’allegria del natale nel cuore dell’estate, per tutti i canterini sotto la goliardica doccia i gustosi panettoni d’amare offerti dall’azienda Galup”.

Le video-riprese (TV e Social) sono state fatte dal duo Doroti Polito e Diego Dottore. Conclude Marco Dottore, organizzatore dell’evento: “Il contest è molto originale, nasce nelle 120 spiagge alassine ma poi gira l’Italia. Coinvolge per la sua genuinità e porta allegria ovunque. I turisti l’estate hanno voglia di spensieratezza e il nostro ‘Cantadoccia’ è il giusto compromesso, con la sua formula itinerante che tocca, colpisce e se ne va… accontenta tutti. Il meglio o il peggio di prossimamente in TV su circuito nazionale di Tg Events Television”.