Alassio, il passaggio del nuovo Espresso Riviera

Alassio. Si è fermato anche nella stazione di Alassio l’Espresso Riviera, il nuovo convoglio di Treni Turistici Italiani del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che per tutta l’estate offre il collegamento da Milano Centrale e Pavia alla Riviera dei Fiori, per poi sconfinare in Francia fino a Nizza.

Un assaggio dell’eleganza e del comfort: dalle ampie poltrone nei compartimenti salottino alla carrozza ristorante con menù stagionali e degustazioni di vini, fino agli spazi dedicati per biciclette e attrezzature sportive, Espresso Riviera offre un’esperienza di viaggio unica e di grande fascino.

Date di partenza, orari e fermate, insieme ad altre utili informazioni, sono contenute nella pagina dedicata del sito.

“Questo treno turistico di alto livello è stato presentato in conferenza stampa a Nizza lo scorso 31 luglio con l’intervento delle autorità, di Luigi Cantamessa, Amministratore Delegato di FS Treni Turistici Italiani e Direttore Generale della Fondazione FS, di Agostino Pesce, Direttore della Camera di Commercio Italiana di Nizza, e la partecipazione, per il Comune di Alassio, del sindaco Marco Melgrati e del consigliere comunale Fabio Macheda”, ricordano dal Comune di Alassio.